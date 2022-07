PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 27 juillet – WTA Prague

Mon pronostic : Paquet bat Selekhmeteva (2.40)

Les cotes de ce duel sont vraiment surprenantes. Chloé Paquet est en grande forme actuellement, restant sur huit victoires lors de ses onze derniers duels. Finaliste du tournoi ITF de Rome, elle frappe toujours à la porte d'un top 100 qu'elle cherche à intégrer depuis plusieurs mois. Si elle réitère des performances aussi solides que celles face à Caroline Garcia à Palerme ou contre Martincova au tour précédent, à Prague, elle pourrait enfin toucher au but. Oksana Selekhmeteva enchaîne également les bons résultats et ne cesse de grimper au classement WTA. Mais la Russe manque d'expérience et n'est pas habituée à jouer contre des adversaires bien mieux classées. C'est pourquoi je miserais sur le succès de Paquet (2.40).

