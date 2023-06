PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 27 juin - ATP Majorque

Mon pronostic : C. Moutet bat R. Carballes Baena en trois sets (3.50) !

Duel entre deux joueurs en manque de confiance à Majorque ! Corentin Moutet, 80ème à l'ATP, peine à enchaîner les succès sur le circuit en 2023 mais il sort d'une belle victoire contre O'Connell au premier tour. En face, Ruben Carballes Baena a réussi l'exploit de remporter le tournoi de Marrakech mais c'est bien le seul point positif de son année. D'un point de vue tennistique , je me dis que le Français a un jeu plus adapté au gazon que son adversaire espagnol. Je mise sur un succès de Moutet et je le joue en trois sets car je me dis que le match sera accroché du début à la fin (3.50) !

