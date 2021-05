PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 mai ATP Qualifications Roland Garros

Mon pronostic : victoire de Daniel en trois manches face à Halys (3.35)

Match très difficile pour Quentin Halys dans ces qualifications pour intégrer le tournoi principal Porte d’Auteuil. Le Français, 22e à l’ATP, a déjà joué le Japonais sur terre battue. C’était en 2018 à Poznan et il s’était incliné en deux manches. Sur le circuit secondaire en 2021 il a réalisé de bonnes performances en atteignant notamment les demi-finales à Lille et sur ocre à Split en Croatie. Pour ses deux premiers tours dans les qualifications à Roland Garros, Quentin a sorti Robredo et Maden mais cette fois le joueur en face est bien meilleur. Daniel aime la terre battue. Il a très bien joué sur cette surface à Oeiras et à Belgrade. Je pense qu’il va s’imposer mais je vois bien une rencontre accrochée et pourquoi pas en trois sets. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise (3.30).

