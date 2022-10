PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 27 octobre – ATP Bâle

Mon pronostic : Humbert bat Rune (2.65)

Avec trois victoires d’affilée sur des top 100, Ugo Humbert semble retrouver peu à peu ses sensations. Le Français, en délicatesse depuis un an s’est refait la cerise sur le circuit secondaire en signant de belles performances sur les Challengers. De fait, il a retrouvé le goût de la victoire et la confiance. Il est donc sorti des qualifications ici à Bâle, avant de l’emporter avec la manière contre Brooksby. Cette fois, la marche sera un peu plus haute face à Holger Rune. Le Danois est en feu. Après sa finale perdue à Sofia contre Huesler, il a remporté le tournoi de Stockholm et a battu Alex De Minaur au premier tour. Le Français a des qualités différentes de celle de l’Australien qui pourraient bien lui permettre d’inquiéter son adversaire du soir. Avec sa belle patte de gaucher, sa puissance et sa capacité à prendre tôt la balle je pense que Humbert peut l’emporter pour une cote de 2.65 !

