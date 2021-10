PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 27 octobre - ATP Vienne

Mon pronostic : Monfils bat Musetti et moins de 21,5 jeux (1.94)

Gaël Monfils fait son entrée dans le tournoi de Vienne. Pour cet ATP 500, le Français est opposé à un jeune Italien. Musetti n'est pas au mieux depuis quelques mois. Il n'arrive plus à gagner des matches et, surtout, il en est fini de l'effet de surprise du début de saison. Lorenzo avait atteint la finale à Acapulco après un parcours dantesque avant de performer lors de toute la période sur terre battue. Il est très bon lorsqu'il a le temps de s'organiser sur le court mais ici à Vienne ce n'est pas possible. Il va souffrir d'un déficit physique face à Monfils qui rejoue bien. Il passe des tours dans tous les tournois auxquels il participe. Je pense que Gaël va faire preuve de sérieux et s'imposer très facilement. Je vous conseille donc de jouer la victoire du Parisien en deux manches voire même, pour aller plus loin, en moins de 21,5 jeux pour presque doubler la mise.

