PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 27 septembre - ATP Sofia

Mon pronostic : U. Humbert élimine D. Kuzmanov en trois sets (3.60) !

Ugo veut se rassurer et engranger des points ATP cette semaine à Sofia ! Le Français affrontera cet après-midi un joueur local, Dimitar Kuzmanov, 159ème au classement ATP qui bénéficie tous les ans d'une wild card pour intégrer le tour principal. Après plusieurs échecs au premier tour des éditions précédentes, Kuzmanov a sorti Musetti en trois manches l'an dernier. Je pense que Humbert est bien plus fort que son adversaire mais je me dis qu'il peut lâcher un set dans la bataille (3.60) !

