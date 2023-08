PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 28 août - US Open

Mon pronostic : Barrère bat Mensik, au moins quatre sets dans le match (2.35) !

Tirage plus compliqué qu'il n'y paraît pour Grégoire au premier tour de l'US Open ! Le Français, cinquante-neuvième joueur mondial, va affronter une valeur montante du circuit ATP : Jakub Mensik. Le tout jeune tchèque (17 ans) a brillé en juniors et il est parvenu a sortir des qualifications avec une victoire notamment contre l'Italien Fabio Fognini. Je me dis malgré tout que l'expérience de Barrère fera la différence mais je pense qu'il cèdera au moins une manche donc je tente le Mymatch suivant : victoire de Barrère et au moins quatre sets dans le match (2.35) !

