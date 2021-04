PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 28 avril ATP Estoril

Mon pronostic : victoire de Cecchinato sur Humbert (1.64)

Ugo aura fort à faire pour son premier match à Estoril, lui est tête de série numéro 3 du tournoi. Peu habitué à jouer sur terre battue, le Français n'a joué qu'un match sur cette surface. C’était à Monaco avec une défaite contre Millman en deux sets. Cette fois il devra se défaire d’un spécialiste de l’ocre. Cecchinato adore la terre et reste sur une victoire facile au 1er tour contre Harris. Il a d’ailleurs remporté sept matches cette saison et tous ses succès ont été sur terre battue. C’est pourquoi je pense que Humbert ne pourra pas rivaliser avec l’Italien d’autant que les conditions de jeu ne risquent pas de l’avantager alors qu’il fera frais et humide. La surface sera donc lente et on sait qu’Ugo a besoin de rapidité sur le court. Je vous conseille donc de miser sur Cecchinato pour une cote de 1.64 !

Pariez sur Humbert – Cecchinato ici !