PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 28 janvier – Open d’Australie Finale Dames

Mon pronostic : Barty bat Collins en trois manches (3.70)

Impériale depuis le début de la quinzaine, Barty s’est logiquement et facilement qualifiée pour la finale. Elle n’a passé que six heures et six minutes sur le court en torpillant ses adversaires les unes après les autres. En demi-finale, la numéro 1 mondiale a écrasé Madison Keys pour apporter au tennis féminin australien, sa première finale à Melbourne depuis 1980 ! Depuis le début de l’année elle est invaincue avec dix succès et un titre à Adelaïde. Cependant il faudra voir comment elle va gérer cette pression. Collins aussi en aura avec une première finale de Grand Chelem. L’Américaine s’est aussi montrée impressionnante durant son tournoi même si elle a concédé des manches contre Tauson et Mertens. Elle a déroulé contre Cornet et Swiatek. La 30e à la WTA avait fait mal à Barty l’année dernière en s’imposant à AdelaÏde. Au même tournoi, en 2020, elle avait poussé l’Australienne au tie-break du troisième. C’est pourquoi je pense que Collins va prendre un set pour cette finale. Je pense tout de même que Barty va s’imposer. Un beau pari coté à 3.70. Pour aller plus loin, je vous propose de miser sur le fait que l'Américaine prenne la première manche mais qu’elle s’incline (6.25) !

Pariez sur Barty – Collins ici !