PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 28 juin - WTA Eastbourne

Mon pronostic : Garcia bat Bogdan avec un jeu décisif dans la rencontre (3.55)

Caroline Garcia retrouve des couleurs sur le gazon. La Lyonnaise sort d'un bon tournoi à Berlin où elle a atteint les quarts de finale, battue par Kvitova qui est allée remporter le titre. La Française était ravie et s'est rassurée avant Wimbledon. Elle a encore les possibilités de prendre encore plus confiance cette semaine. La 5e mondiale sort d'un bon match contre Brengle mais elle devra se méfier de Bogdan. La Roumaine pourrait faire parler sa puissance et causer des problèmes à Caroline Garcia. C'est pourquoi je pense qu'on devrait avoir un tie-break dans la rencontre avec la victoire de la Française au bout pour une cote énormede 3.55 !

