PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 28 mai ATP Parme

Mon pronostic : victoire de Cecchinato face à Munar (1.72)

Match très équilibré à suivre entre le 104e et le 80e à l’ATP. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à Cordoba en 2019 et l’Espagnol s’était imposé en trois sets. Les deux joueurs adorent la terre battue. L’Italien a joué la quasi intégralité de ses matches cette année sur cette surface. A Parme il a éliminé Gombos, Bedene et Brancaccio sans perdre une manche et arrive en pleine confiance. C’est également le cas de Munar qui vient d’atomiser Richard Gasquet (6-1, 6-1) après avoir profité de l’abandon de Paire. Il performe depuis le début de saison un titre à Antalya en début de saison sur ocre et trois finales atteintes dont une sur le circuit principal à Marbella où il s’est incliné en trois manches face à son compatriote Carreno-Busta. A domicile, je pense que l'Italien part avec un avantage et va s'imposer pour une belle cote de 1.72 !

