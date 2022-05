PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 28 mai – Roland-Garros

Mon pronostic : Cilic s'impose face à Simon et plus de 3 sets dans la rencontre (2.15)

C'est un très beau duel de vétérans qui a lieu aujourd'hui. Après deux victoires fantastiques, dont un exploit face à Pablo Carreno-Busta, Gilles Simon a connu des émotions merveilleuses pour son dernier Roland Garros. Il est aujourd'hui opposé à un adversaire qu'il connaît bien mais surtout qu'il apprécie puisqu'il l'a battu six fois en sept confrontations. En effet, Marin Cilic a quasiment toujours eu du mal à imposer sa cadence contre l'actuel cent-cinquante-huitième mondial. Leur dernière opposition remonte toutefois à plus de quatre ans et il se pourrait que le Français subisse le contrecoup de sa magnifique semaine. Malgré une victoire en trois sets face à Steve Johnson au tour précédent, j'ai, en effet, senti que Simon commençait à tirer sur la corde physiquement. Je vois donc son ultime parcours à Roland se terminer aujourd'hui même si je suis sûr qu'il offrira une de nouveau une belle adversité. Je miserais donc sur un succès de Cilic dans un duel qui nous offrira plus de 3 sets. Un pari coté à 2.15.

Pariez sur Simon - Cilic ici !