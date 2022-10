PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 28 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Rinderknech bat Rune (3.50)

Je vous propose de tenter un gros coup pour cette rencontre. Arthur Rinderknech est largement outsider de ce duel face à Holger Rune mais je pense qu’il a des chances. Le Français a perdu deux fois contre le Danois mais à chaque fois à l’issue de matches serrés. Celui qui sera le numéro un tricolore lundi a sorti un très gros match pour battre Cilic. Il s’est ensuite imposé face à Molcan. Tout cela après être sorti des qualifications. Le Danois semble être en train de passer un cap avec une finale à Sofia, un titre à Stockholm puis deux très bonnes rencontres contre De Minaur et Humbert. Je me dis tout de même qu’il pourrait être fatigué et Rinderknech a l’occasion d’en profiter. Un pari risqué qui vous permettrait de plus que tripler la mise.

