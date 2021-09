PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 28 septembre – ATP San Diego

Mon pronostic : Nishikori s’impose contre Murray (1.70)

Nishikori est dans une bonne période. Il a été jusqu’en demi-finale à Washington, éliminé au troisième tour à l’US Open par Djokovic et n’a pas joué depuis. Certes, Murray est toujours capable de faire des coups malgré sa sortie du top 100. Il a dit vouloir jouer le plus possible pour tester son corps, et pour l’instant cela lui réussit plutôt bien. Il a été très bon à Metz, éliminé en quarts de finale par Hurkacz, futur vainqueur du tournoi. Mais il faut aussi prendre en compte le voyage jusqu’à San Diego, le changement de continent et le décalage horaire que cela implique, surtout à 34 ans. Les confrontations sont largement à l’avantage du Britannique, neuf victoires contre deux défaites, mais leur dernière rencontre remonte à 2017, et les états de forme ont nettement changé depuis. Nishikori est déjà sur place, il s’est entraîné en Floride et sera plus frais physiquement, je pense que cela va faire la différence. Pour moi, le Japonais va s’imposer.

