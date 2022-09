PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 28 septembre - ATP Séoul

Mon pronostic : Kwon bat Brooksby (2.60)

J'aime beaucoup ce joueur ! Il a une frappe de balle très limpide, il fait les choses proprement. Même s'il n'est "que" 121ème mondial, je pense que c'est quelqu'un qui peut viser beaucoup plus haut. De l'autre côté, j'ai de très gros doutes sur le physique de Jenson Brooksby. Dans ce tournoi en Asie, il jouera en extérieur avec de l'humidité et je ne suis pas sur que cela lui convienne. D'autant plus que l'Americain, en dehors de ses terres, est plus facile à battre. Chez lui, à Séoul, Soonwoo Kwon va être surmotivé et je n'ai pas de doutes sur sa forme. Cela s'est vu à la Coupe Davis où il a plutôt bien joué, notamment en battant le Canadien Felix Auger-Alliassime. Je vois donc le Coréen battre Brooksby !

