PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 29 août - US Open

Mon pronostic : Monfils bat Daniel en 4 sets (3.55)

Ce serait une immense déception si Gaël ne franchissait pas ce tour ! Depuis un début d'année très compliqué, ça y est, la machine est repartie. Il n'avait gagné qu'un seul match sur le circuit principal en 2023 avant la tournée nord-américaine. C'était cette fameuse rencontre à Roland-Garros face à Sebastian Baez. Mais depuis qu'il a posé le pied de l'autre côté de l'Atlantique, Gaël Monfils est un nouveau joueur. De plus, il bénéficie d'une programmation sympa avec un match en quasi night session, sur un beau court et dans une belle ambiance, tout ce que le Français aime. Je me méfie de Taro Daniel, mais si Gaël reproduit ce qu'il a montré sur les derniers tournois, ça devrait passer.

