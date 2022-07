PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 29 juillet – ATP Atlanta

Mon pronostic : Isner bat Brooksby (2.30)

C'est une rencontre équilibrée entre deux joueurs qui vont se découvrir cette nuit. Jenson Brooksby connaît des difficultés depuis plusieurs semaines et ne parvient plus à enchaîner les victoires. S'il a toutes les qualités nécessaires pour embêter son adversaire, son manque de régularité sur ses premières balles risquent de lui coûter cher face à un aussi bon serveur. John Isner ne part pourtant pas favori dans ce duel. Le vétéran américain a souffert au tour précédent contre la très belle révélation de cette compétition, Ben Shelton. Mais l'expérience parle pour lui, alors qu'il a déjà remporté ce tournoi d'Atlanta à six reprises ! Je pense que son service va de nouveau lui permettre de l'emporter aujourd'hui, même si ce match promet d'être long (2.30).

