PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 29 mai - Roland Garros

Mon pronostic : A. Fils cède en cinq manches contre Davidovich Fokina (5.20) !

C'est la sensation française du tableau masculin de ce Roland Garros 2023 ! Arthur Fils, 18 ans, vient de remporter son premier titre sur le circuit ATP à Lyon samedi après-midi. Problème : il n'a pas été gâté par la programmation puisqu'il joue dès aujourd'hui Porte d'Auteuil. Le 63ème joueur mondial n'a pas eu de chance non plus au tirage car il affronte Alejandro Davidovich Fokina, espgnol membre du top 40 et très bon sur terre battue. Je pense que l'ambiance sera folle, Arthur aura sans doute besoin d'un peu de temps pour s'y habituer mais je me dis qu'il ne va rien lâcher. Je le vois bien lutter pendant cinq manches avant de s'incliner, l'expérience fait souvent la différence dans ce type de matches (5.20) !

