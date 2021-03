PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 29 mars ATP Miami

Mon pronostic : match en trois sets entre Mannarino et Schwartzman (2.35)

Les cotes sont très déséquilibrées mais je pense que cette rencontre pourrait être plus serrée qu’il n’y paraît. La faute aux conditions de jeu qui seront difficiles. Le taux d’humidité sera de 82 % et il faudra privilégier les points rapides ! Le Français pourrait en profiter pour prendre au moins un set (1.74). Même si son début de saison est très moyen, Adrian s’est montré plutôt bon au tour précédent contre Kecmanovic avec une victoire en deux sets. L’Argentin a lui aussi été bon contre Uchiyama hier. Mais souvenez-vous de l’Open d’Australie ! Il s’était fait sortir en trois manches contre Karatsev. Je n’ai pas une totale confiance en une victoire sèche de la tête de série 5 du tournoi. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur la rencontre en trois sets sans donner le nom du vainqueur pour plus que doubler votre mise (2.35) !

