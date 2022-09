PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 29 septembre – ATP Séoul

Mon pronostic : Shapovalov bat Albot et moins de 22 jeux (2.05)

Difficile de prédire ce que peut faire Denis Shapovalov lors de ses rencontres. Le Canadien est certainement le joueur le plus instable du circuit mais s’en est sorti en deux manches contre Munar lors de son entrée en lice ici à Séoul. Le 24e mondial a eu beaucoup de mal cette saison et se doit d’enregistrer des victoires pour essayer de conclure au mieux cette année. Il a largement le talent pour s’en sortir contre Radu Albot, 91e mondial, qui n’a pas de coups extraordinaires dans la raquette et pourrait subir la puissance de son adversaire. C’est pour cela que je vous propose de parier sur la victoire de Shapovalov en moins de 22 jeux pour un peu plus que doubler la mise !

