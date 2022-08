PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 août – ATP Washington

Mon pronostic : Paire bat Rune (3.45)

Benoît Paire a une nouvelle opportunité de gagner un match. Il a mis fin à une disette qui a duré deux mois et demi en battant Gojowczyk au premier tour ici à Washington. Cela a dû lui faire du bien à la confiance, lui qui restait sur sept défaites d’affilée soit exactement la même série qu’est en train de vivre Holger Rune. Le jeune Danois, n’a plus gagné depuis Roland Garros où il avait atteint les quarts de finale. A seulement 19 ans il a du mal à confirmer tout son potentiel. Ce sont donc deux joueurs en crise de confiance qui s’affrontent aujourd’hui et je pense que Benoît a son mot à dire. On sait qu’il adore jouer aux Etats-Unis et je crois qu’il peut l’emporter (3.45). Si vous voulez prendre un peu moins de risques, je vous conseille de miser également sur le trois sets sans donner de vainqueur (2.30) !

