PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 juillet – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Djokovic bat Van Rijhtoven en quatre manches (3.55)

Ce ne sera pas une partie de plaisir pour Novak Djokovic. Ne vous fiez pas au classement de ce Néerlandais qui sort un peu de nulle part. Actuellement 104e mondial, il évolue à un niveau bien plus élevé sur gazon ! Van Rijhtoven vient de remporter le tournoi de Hertogenbosch en préparation de ce Wimbledon, lors duquel il a notamment battu des joueurs comme Taylor Fritz, Félix Auger-Aliassime ou Daniil Medvedev en finale. Cette semaine ce sont Delbonis, Opelka et Basilashvili qui ont subi la loi de Néerlandais. Novak va devoir se méfier même s’il s’est montré impressionnant contre son compatriote Kecmanovic et face à Kokkinakis. Il a perdu un set lors de son entrée en lice face à Kwon mais rien d’inquiétant. Je pense tout de même qu’il peut de nouveau en lâcher un aujourd’hui tout en s’imposant (3.55) !

