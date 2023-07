PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 3 juillet - Wimbledon ATP

Mon pronostic : Bonzi bat Mayot (2.25)

Je dois reconnaitre que les cotes de ce duel me surprennent. Même s'il y a effectivement un point d'interrogation concernant l'état de santé de Benjamin Bonzi. Son poignet l'a fait souffrir cette année et il va lui falloir encore un peu de temps avant d'en retrouver la pleine mesure. Mais il reste un athlète hors pair, qui fait très attention à sa condition physique et qui peut très vite faire mal à son adversaire du jour. C'est pourtant Harold Mayot qui endosse le costume de favori aujourd'hui, et assez largement, malgré ses 87 places de retard au classement ATP sur son concurrent. La confiance est plutôt de son côté grâce à de belles victoires acquises cette année en Challenger mais aussi et surtout dû à ses performances lors des qualifications. En 3 matches, il n'a concédé aucune manche. Mais lorsqu'on jette un oeil sur son tableau de chasse, on se rend compte qu'il lui manque tout de même une vraie victoire référence. Je pense ainsi que l'expérience de Bonzi aura raison de la fougue de Mayot.

