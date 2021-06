PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 3 juin ATP Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Roger Federer face à Marin Cilic en quatre sets (3.50)

C’est un très bon deuxième tour pour Federer qui doit retrouver peu à peu son jeu et son niveau. Après un premier match facile face à Istomin, Roger doit cette fois-ci faire face à un vainqueur de Grand Chelem et multiples finalistes à Wimbledon et à l'Open d'Australie. Marin Cilic a éliminé Arthur Rinderknech en trois manches, pour son entrée en lice. On sait qu’il n’est pas un grand fan de l’ocre mais il est capable d’embêter n’importe qui, surtout un Federer qui est sur le retour. Le maestro suisse nous a offert quelques bonbons dont lui seul a le secret lundi. Je pense que la rencontre d’aujourd’hui sera un peu plus compliquée et c’est tant mieux pour l’ancien numéro 1 mondial. Il va devoir gérer les points importants et les moments chauds. Je suis très curieux de voir aussi comment il pourrait se sentir physiquement en cas de match à rallonge. Je pense tout de même qu’il va l’emporter et se qualifier pour le troisième tour mais cela ne m’étonnerait pas que Cilic prenne une manche. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de Federer en quatre sets (3.50).

