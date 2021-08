PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 30 août ATP - US Open

Mon pronostic: Paire bat Lajovic et plus de 37.5 jeux dans le match (2.85).

Grand début de l’US Open ce lundi avec cette rencontre très équilibrée entre Benoit Paire et Dusan Lajovic. Le Français doit se relancer après son échec au deuxième tour à Winston-Salem contre Emil Ruusuvuori (4-6 6-4 1-6). Mais pendant cette tournée américaine il a quand même brillé, en atteignant les quarts de finale à Cincinnati. Je suis convaincu qu’il vendra chèrement sa peau lors de ce tournoi importantissime. Attention quand même à son adversaire qui est toujours très à l’aise sur dur. Il aura lui aussi à cœur de réagir après sa défaite contre Gaël Monfils (7-6 6-2) il y a deux semaines. C’est pourquoi je vois Benoit Paire battre Dusan Lajovic et plus de 37.5 jeux dans le match!

