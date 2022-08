PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 30 août – US Open

Mon pronostic : Cornet bat Raducanu (2.25)

Programmée en night session, cette affiche est une des plus belles du premier tour dans le tableau féminin. Emma Raducanu est la tenante du titre et a énormément de points à défendre, d’autant que sa saison 2022 est relativement quelconque. La toute jeune britannique possède un bilan négatif cette année et n’a jamais gagné plus de deux matches consécutifs. Son niveau de jeu est bien en deçà de son rang (11e) et elle devra donc se méfier d’Alizé Cornet qui a un meilleur niveau de jeu. La Niçoise va disputer son 63e Grand Chelem d’affilée, un record qui lui tenait à cœur et qui témoigne de sa longévité. Performante à l’Open d’Australie et à Wimbledon, Alizé est capable de battre les meilleures. Je pense qu’elle va le faire pour une belle cote de 2.25 !

