PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 30 juin ATP Wimbledon

Mon pronostic : victoire de Tsonga face à Ymer (1.96)

On attend toujours de retrouver Jo a un bon niveau. Depuis le début de la saison il n’a remporté qu’une seule rencontre. C’était à Marseille face à Feliciano Lopez. Cette fois il est sur un tournoi où il a réalisé de grands exploits en battant Federer en cinq sets. Il y a atteint deux fois les demi-finales en 2011 et 2012. On connaît la cote de popularité du Français ici à Wimbledon. Il est compliqué de pronostiquer cette rencontre face à Ymer. Le Suédois n’a que très peu de références sur cette surface. Il n’a d’ailleurs joué qu’un tournoi sur gazon sur le circuit principal. C’était cette année à Eastbourne avec deux victoires avant de s’incliner contre Davidovich Fokina. Je pense que Jo peut l’emporter sur une surface qu’il apprécie. C’est pourquoi je vous conseille la victoire du Français pour une très belle cote de 1.96 !

