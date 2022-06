PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 30 juin – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Garin bat Grenier en quatre ou cinq sets (2.10)

C’est une rencontre beaucoup plus serrée qu’elle n’y parait. Cristian Garin réalise une année très moyenne avec treize victoires pour quinze défaites en vingt-huit duels. Le Chilien est toujours en quête de confiance après avoir enchaîné les pépins physiques et les méformes. Mais il reste malgré tout un joueur solide, doté d’un joli coup de main. Aussi, sa victoire en trois sets face à Elias Ymer au tour précédent a pu le rassurer avant d’affronter Hugo Grenier. Le Français est actuellement sur un nuage, bénéficiant du statut de lucky loser alors qu’il avait été éliminé lors des qualifications. Présent pour la première fois dans le tableau principal d’un Grand Chelem, il a écarté Marc-Andrea Huesler en cinq manches au premier tour. Au cours un match qui pourrait bien durer, je pense que l’expérience finira par prendre le dessus sur la fougue. Je miserais donc sur un succès de Garin en plus de trois sets (2.10).

