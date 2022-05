PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 30 mai – ATP Roland Garros 1/8 finale

Mon pronostic : Tsitsipas bat Rune en quatre sets (3.35)

Ce ne sera pas une partie de plaisir pour Stefanos Tsitsipas qui devra se montrer plus solide qu’il ne l’a été jusque-là. Le Grec l’a été contre Ymer mais avant cette rencontre il avait concédé un set face à Kolar et deux, au premier tour, contre Musetti. Le 4e mondial devra donc faire face à un joueur qui n’a pas laissé une manche depuis le début du tournoi. Rune s’est comporté comme un patron pour sortir Shapovalov, Laaksonen et Gaston. A seulement 19 ans, le Danois est en train de confirmer tous les espoirs placés en lui. Je le vois bien prendre un set à Tsitsipas. Cependant je pense tout de même que le Grec va s’imposer en quatre manches (3.35) !

Pariez sur Rune – Tsitsipas ici !