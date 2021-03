PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 30 mars ATP Miami

Mon pronostic : victoire d'Isner face à Bautista Agut (2.70) !

C’est un match pas si facile à pronostiquer que je vous propose aujourd’hui avec ce duel entre l’Américain et l’Espagnol. Tête de série 7 de ce tournoi de Miami, Bautista Agut n’a joué qu’une seule rencontre, profitant du forfait de Harris. Au tour précédent, il a donc sorti Struff en trois manches (4-6, 6-3, 6-2). Cette fois la marche sera plus haute, très haute même, face au 2m08 de John Isner. Je vous l’ai dit hier, les conditions de jeu favorisent les grands serveurs. Le taux d’humidité sera une nouvelle fois élevé avec 72%. C’est pourquoi je pense que le géant Américain peut réaliser un gros coup d’autant plus qu’il semble s’être bien préparé pour ce tournoi en zappant l’Open d’Australie en début de saison. On va voir si c’était un choix judicieux ! Je vous conseille donc la victoire d’Isner face à Bautista Agut pour une belle cote de 2.70 !

Pariez sur Isner – Bautista Agut ici !