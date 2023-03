PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 30 mars – NBA

Mon pronostic : Pegula bat Rybakina (2.60)

Très gros match à suivre pour cette demi-finale. Elena Rybakina a eu beaucoup de mal lors de sa rencontre face à Paula Badosa en sauvant une balle de match. La Kazakhstanaise a ensuite déroulé face à Mertens et Trevisan, avec notamment une bulle infligée à l’Italienne pour conclure. Jessica Pegula a lâché son seul set du tournoi en quart de finale contre Potapova pour s’imposer au tie-break. Elle mène 2-0 dans les confrontations, les deux en 2022 à Guadalajara et à Miami déjà. Je pense que cela va compter et qu’il faut tenter la victoire de l’Américaine pour une cote de 2.60 !

