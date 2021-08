PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 31 août US Open

Mon pronostic : C. Burel remporte au moins un set contre C. Tauson (1.76) !

Pour ce duel de jeunes joueuses prometteuses entre Clara Burel et Clara Tauson, je pense que la Danoise part avec un léger avantage malgré le fait que la Française réalise une bonne saison, avec de bons résultats dans des tournois de seconde zone, ainsi qu'une finale à Lausanne, un plus gros tournoi. Malgré tout, je ne suis pas sûr que la Tricolore apprécie la chaleur de l'est américain. La semaine dernière, elle a dû abandonner à Chicago contre Elina Svitolina alors qu'il faisait très chaud. Même si Burel est une bonne joueuse sur une surface dure, je vais faire confiance à Clara Tauson, mais la cote n'est pas très élevée (1.35). Si vous êtes joueurs, misez sur un succès en trois sets (3.35). Sinon, je vous conseille un pari sécurisé, à savoir le gain d'au moins un set de Clara Burel (1.76), qui va sans aucun doute poser certains problèmes à son adversaire danoise, notamment dans la première manche.

