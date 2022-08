PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 31 août – US Open

Mon pronostic : Kyrgios bat Bonzi au moins 33 jeux (2.10)

Nick Kyrgios a vécu un des pires matches de sa carrière lors du premier tour en affrontant son meilleur ami sur le circuit, Kokkinakis. Le finaliste de Wimbledon s’est imposé en trois manches mais cette fois il ne fera pas d’états d’âme face à Benjamin Bonzi. Le Français a lui galéré face à Ugo Humbert en l’emportant en cinq manches. Pas rassurant avant de jouer un des favoris pour le titre. L’Australien a passé un cap cet été en remportant notamment le tournoi de Washington et a de grandes ambitions. Je pense tout de même que Benjamin peut le gêner. Il n’a rien à perdre et c’est pour cela que je miserais sur la victoire de Kyrgios avec plus de 33 jeux dans la rencontre (2.10) !

