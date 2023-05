PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 31 mai – Roland Garros

Mon pronostic : Van Assche bat Davidovich Fokina (2.80)

Vous pouvez en être sûr, ce sera un très gros match à suivre sur le court n°14 ! Van Assche et Davidovich Fokina se présenteront en dernière rotation dans une ambiance qui sera brûlante et il faut prendre cela en compte pour analyser cette rencontre. On l’a vu hier soir avec Gael Monfils, le public a son rôle à jouer. Il va être tout entier derrière Luca Van Assche. Le Français a été excellent face à Marco Cecchinato en l’emportant en trois sets alors que Davidovich Fokina s’en est sorti en quatre sets contre Arthur Fils, émoussé par sa folle semaine à Lyon. Je pense que l’on va assister à une très belle rencontre et je vous propose même de parier sur la victoire du Français (2.80) !

