PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 31 mars ATP Miami

Mon pronostic : victoire de Sinner contre Bublik en trois sets (3.35)

Il m’a fait mentir hier le jeune Italien. Le 31e joueur mondial a été extrêmement solide sur le court contre le Finlandais Ruusuvuori en s’imposant très facilement (6-3, 6-2). Il est heureux sur le court et ça se voit. Aujourd’hui encore il part favori face au Kazakhstanais. Ils se sont déjà joués une fois. C’était il y a deux semaines à Dubaï. Sinner s’était imposé en trois manches (2-6, 7-6, 6-4). Bublik reste un joueur très compliqué à manœuvrer avec un jeu imprévisible et très risqué. Il n’hésite pas à tenter des aces sur des deuxièmes balles ou encore des services à la cuillère. C’est pourquoi je m’attends une nouvelle fois à une rencontre serrée avec un succès de l’Italien au bout. Un pari qui pourrait vous permettre de plus que tripler votre mise (3.35) !