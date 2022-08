PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 4 août – ATP Washington

Mon pronostic : Kyrgios bat Opelka en deux manches (1.98)

On le sait, Nick Kyrgios vaut bien mieux que sa 63e place mondiale. Finaliste malheureux à Wimbledon, l’Australien joue à un niveau très élevé qui aurait dû lui permettre d’être bien plus haut au classement sans la non-attribution des points ATP lors du dernier Grand Chelem. Kyrgios a donc les crocs et a montré toutes ses qualités contre Giron et Paul en s’imposant facilement. Cette fois c’est un autre Américain qui se dresse sur sa route. Opelka s’en est sorti difficilement contre Kudla lors de son entrée en lice et est capable par son service de gêner l’Australien. Cependant je pense que Kyrgios a toutes les armes pour contrer le jeu de son adversaire et je le vois même gagner une nouvelle fois en deux manches pour presque doubler la mise !

