PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 4 avril WTA Charleston

Mon pronostic : A. Parks surprend A. Cornet (4.80) !

La période de décompression dure un peu plus longtemps que prévu pour Alizé ! Depuis qu'elle a atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie, la Niçoise a du mal à repartir au combat et elle n'a plus remporté un match depuis le 20 février. Cornet reste d'ailleurs sur quatre défaites d'affilée. Par ailleurs, je pense que ce tournoi de terre battue à Charleston n'est pas forcément sa priorité et je me dis qu'elle a sans doute déjà la tête tournée vers le prochain rendez-vous de Fed Cup avec l'Equipe de France. Je connais son adversaire Alycia Parks, jeune américaine qui frappe très fort et je me dis qu'avec le soutien du public elle est capable de s'offrir une belle victoire à tout juste 21 ans. Je mise donc sur un succès de Parks (4.80) !

Pariez sur Cornet - Parks ici