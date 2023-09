PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 4 septembre - US Open

Mon pronostic : J. Sinner bat A. Zverev, au moins quatre sets dans le match (2.20)

Magnifique duel la nuit prochaine pour clôturer les huitièmes de finale de l'US Open ! D'un côté, Alexander Zverev, douzième joueur mondial, qui retrouve peu à peu son meilleur niveau et qui sort d'une prestation aboutie contre Grigor Dimitrov. De l'autre, Jannik Sinner, 12ème à l'ATP qui ne cesse de progresser et qui est passé tout près de l'exploit l'an dernier en quart face à Carlos Alcaraz, futur vainqueur. Affronter l'Italien demande une exigence terrible : il ne faut rien lâcher du début à la fin pour s'en sortir. Je pense malheureusement que Zverev n'a plus les armes pour tenir pendant toute une rencontre donc je vous propose le MyMatch suivant : Sinner s'impose et au moins quatre sets dans le match (2.20) !

Pariez sur Zverev - Sinner ici