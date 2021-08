PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 5 août ATP Washington

Mon pronostic : Kei Nishikori bat Cameron Norrie (2.05) !

Kei Nishikori se sent bien à Washington. Ce n'était pas gagné car le Japonais a directement enchaîné après sa défaite contre Djokovic à Tokyo et ça lui réussi finalement plutôt bien. Tombeur de Sam Querrey et d'Alexander Bublik aux tours précédent, le 67e à l'ATP devra jouer avec ses qualités pour battre Cameron Norrie, excellent ces derniers mois et qui a déjà 41 victoires à son actif en 2021 ! Malgré tout, Nishikori est une valeur sûre quand il s'agit de jouer dans le pays où il a tapé ses premières balles... Le natif de Bradenton en Floride a de grandes ambitions dans ce tournoi et c'est pour ça que je vous conseille de parier sur la victoire de Kei Nishikori face à Cameron Norrie (2.05)

