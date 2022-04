PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 5 avril ATP Houston

Mon pronostic : M. McDonald domine N. Kyrgios (2.60) !

Mon pronostic peut sembler farfelu si on tient compte uniquement de l'état de forme de l'Australien ! Nick Kyrgios, joueur hyper talentueux mais inconstant, est dans un bon mood avec d'excellents parcours à Indian Wells et Miami. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il zapperait la tournée de terre battue européenne pour aller se ressourcer chez lui et revenir en pleine bourre sur gazon. Son adversaire, Mackenzie McDonald, n'est pas dans la forme de sa vie mais l'Américain avait remporté la seule et unique confrontation entre les deux hommes en août dernier à Washington. Je vous propose donc de tenter la grosse cote : succès de McDonald (2.60) !

