PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 5 juin – Finale hommes Roland Garros

Notre pronostic : Nadal bat Ruud en quatre manches (3.30)

Pour sa première finale en Grand Chelem, Ruud devra faire face au plus grand défi de ce sport : réussir à battre Rafael Nadal à Roland Garros et qui plus est en finale. L’Espagnol n’a jamais perdu lorsqu’il a joué pour soulever le trophée. Le Taureau de Manacor devra tout de même se méfier car il ne connaît pas son adversaire. Ils ne se sont jamais affrontés et ne savent pas complètement à quoi s’attendre. La clé pour Ruud sera de mettre énormément de puissance pour prendre le jeu à son compte et dicter son rythme. Nadal sait le faire mais il sait aussi défendre et contrer ses adversaires. Je pense tout de même que Rafa va l’emporter pour, peut-être, le dernier match de sa carrière. Cependant je vois bien le Norvégien prendre une manche pour une cote de 3.30 !

