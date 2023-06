PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 5 juin - Roland-Garros

Mon pronostic : N. Jarry sort C. Ruud (2.55) !

C'est le match le plus difficile à pronostiquer aujourd'hui à Roland-Garros ! Nicolas Jarry, 35ème joueur mondial, défie Casper Ruud, 4ème au classement ATP et finaliste l'an dernier. Les deux joueurs se sont croisés en demi-finale du tournoi de Genève il y a quelques jours et c'est le Chilien qui l'a emporté (il a d'ailleurs glané le trophée). Jarry compte déjà vingt victoires sur terre battue cette saison, il a remporté deux titres et il est en pleine confiance contrairement à Ruud qui peine à retrouver son meilleur niveau et qui manque de victoires références sur terre. Je tente donc la grosse cote : succès de Jarry cet après-midi (2.55) !

