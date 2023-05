PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 5 mai 2023 - ATP Madrid

Mon pronostic : Alcaraz bat Coric et + 19,5 jeux dans le match (1.94)

L'Espagnol est le meilleur joueur du monde actuellement. Et le jour de son 20e anniversaire, face à Borna Coric, il ne fera pas de cadeau. Depuis le début de l'année 2023, Carlos Alcaraz a un bilan exceptionnel : 27 victoires pour seulement 2 défaites. Sur les cinq tournois auxquels il a participé, il en a gagné trois (Barcelone, Indian Wells, Buenos Aires), et lorsqu'il ne gagne pas, il fait une finale et une demi-finale. Hier, face à Khachanov, malgré un début de deuxième set difficile où il est mené 2-5, il arrive tout de même à rattraper son retard pour s'imposer 7-5. Il a une confiance extraordinaire et il ne panique pas même quand ça va moins bien. Seul bémol, il a déjà perdu le jour de son anniversaire face à Nadal, il y a deux ans, mais cette fois, ça ne devrait pas poser de problème face au Croate, 20e mondial. Victoire d'Alcaraz et + 19,5 jeux dans le match.

Pariez ici sur Alcaraz-Coric !