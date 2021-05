PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 5 mai WTA Madrid

Mon pronostic : E. Mertens bat A. Sabalenka (3.10) !

Les amis, aujourd’hui je vous propose de prendre des risques en pariant sur la victoire d’Elise Mertens contre Aryna Sabalenka (3.10). Les deux joueuses se connaissent bien puisqu’elles se sont affrontées à 6 reprises sur le circuit. La Biélorusse a d’ailleurs remporté 4 confrontations dont les 3 dernières. Pas de quoi être optimiste aux premiers abords je suis d’accord. J’ai quand même un doute sur sa capacité à bien jouer contre des joueuses d’expérience comme Mertens, qui reste sur une finale perdue à Istanbul et qui s’est accordée le luxe d’éliminer Simona Halep (3ème à la WTA) au tour précédent ici à Madrid, au terme d’un match incroyable. La Belge a un jeu très varié et son adversaire n’aime pas se faire balader ! C’est évidemment un pari risqué mais qui a des chances de passer… Et la mise serait triplée ! Si vous voulez assurer le coup, pariez sur un set remporté par Elise Mertens (1.68). Bonne chance !

