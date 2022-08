PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 6 août – ATP Los Cabos Finale

Mon pronostic : Medvedev bat Norrie en trois manches (3.35)

Privé de Wimbledon suite à la décision de la direction du tournoi d’exclure les Russes, Daniil Medvedev a fait son retour à la compétition ici au Mexique pour le tournoi de Los Cabos. Le numéro un mondial a parfaitement géré cette reprise en gagnant ses trois duels en deux sets. Le voici donc une nouvelle fois en finale, sa quatrième de la saison et il n’a, pour le moment, pas remporté le moindre tournoi en 2022. Trois défaites contre Nadal à l’Open d’Australie puis en juin à Hertogenbosh face à Van Rijthoven et à Halle contre Hurkacz. Il faudra donc vaincre cette malédiction mais attention, Cameron Norrie s’exprime très bien au Mexique. Il a soulevé le trophée la saison dernière et va poser des problèmes au Russe. Je vois tout de même Medvedev s’imposer en trois manches pour une cote de 3.35 !

