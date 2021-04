PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 6 avril ATP Sardaigne

Mon pronostic : victoire de Stefano Travaglia en deux sets face à Gilles Simon (1.90)

Où en est Gilles Simon ? Depuis sa déclaration inquiétante en février dans laquelle il disait vouloir prendre du recul sur le circuit, on n’avait plus trop de nouvelles. Le voilà de retour sur les courts de terre battue en Sardaigne. Il faudra suivre avec attention cette rencontre pour voir quelles conséquences elle pourrait avoir sur le moral du Français. Ça va être compliqué pour Gilles face à un bon joueur comme Travaglia qui a déjà atteint une finale cette année à Melbourne perdue face à son compatriote Jannik Sinner (7-6, 6-4). Aujourd’hui je pense que le match sera à sens unique et c’est pourquoi je vous conseille la victoire en deux manches de l’Italien pour une belle cote de 1.90 !

Pariez sur Simon – Travaglia ici !