PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 6 juillet Wimbledon – ¼ de finale

Mon pronostic : victoire de Muchova face à Kerber (2.30)

Rencontre très intéressante aujourd’hui entre la Thèque et l’Allemande. Kerber a déjà gagné ici et possède une grande expérience de ce tournoi. Elle a été impressionnante face à Cori Gauff mais l’Américaine m’a énormément déçu. Elle n’a pas existé dans cette rencontre. La 28e joueuse mondiale a sorti Sasnovich, Sorribes Tormo et Stojanovic lors de ses trois premiers tours. Muchova a un coup à jouer dans cette rencontre. La Tchèque reste sur deux très belle victoires face à Badosa et Pavlyuchenkova. Je pense que la 22e à la WTA pourrait créer la surprise en éliminant Kerber et en atteignant les demi-finales. C’est pourquoi je vous conseille de parier sur Muchova pour une très belle cote de 2.30 !

Pariez sur Muchova – Kerber ici !