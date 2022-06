PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 6 juin – ATP Stuttgart

Mon pronostic : Paire bat Sonego (3.20)

La transition terre battue/gazon est toujours difficile et c’est pourquoi je tenterais un coup pour cette rencontre. Benoit Paire est capable de bien jouer sur gazon. Il a déjà atteint les huitièmes de finale à deux reprises à Wimbledon en 2017 et 2019. Son jeu peut faire des dégâts sur cette surface et c’est pourquoi je pense qu’il peut l’emporter. Attention tout de même à Lorenzo Sonego qui est déjà allé en deuxième semaine à Wimbledon, c’était l’année dernière. Il avait été battu par Roger Federer. Cependant son parcours n’avait pas été incroyable avec des victoires contre Sousa, Galan Riveros et Duckworth. Je mise donc sur Paire pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Sonego – Paire ici !