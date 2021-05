PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 6 mai ATP Madrid

Mon pronostic : Matteo Berrettini bat Federico Delbonis en deux sets (1.65)

La marche risque d’être un peu trop haute cette fois-ci pour Federico Delbonis. Après s’être défait aux tours précédents des Espagnols Albert Ramos-Vinolas et Pablo Carreno-Busta, l’Argentin est opposé cet après-midi à Matteo Berrettini, très facile vainqueur de son compatriote Fabio Fognini hier et lauréat à Belgrade. L’Italien est en forme et a l’avantage d’avoir un seul match dans les jambes à Madrid, alors que Delbonis, issu des qualifications, va enchaîner sa 4ème rencontre. Le manque de fraîcheur va lourdement peser d’autant plus que les conditions sont particulières. Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Matteo Berrettini contre Federico Delbonis en deux sets (1.65). J’aime beaucoup le tie-break au cours du match (2.50) car Delbonis pourra s’appuyer sur son service pour tenir en échec son adversaire le plus longtemps possible, notamment dans la première manche !

Pariez sur Matteo Berrettini - Federico Delbonis ici !