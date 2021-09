PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 6 septembre ATP - US Open

Mon pronostic : Alexander Zverev bat Jannik Sinner en trois ou quatre manches (2.45) !

Le titre olympique donne des ailes à Zverev ! L'Allemand n'a plus perdu depuis le 5 juillet et un huitième de finale à Wimbledon contre Auger Aliassime. Surtout, le titre décroché à Tokyo semble lui avoir donné la confiance dont il manquait ces derniers mois. Alexander doit tout de même se méfier de Jannik Sinner, son adversaire du soir. L'Italien, qui vient de sortir Gaël Monfils en cinq manches, avait remporté la première confrontation entre les deux hommes il y a un peu plus d'un an à Roland-Garros. Je pense que Zverev va se qualifier pour les quarts de finale mais je le vois bien céder au moins une manche. Je vous conseille de faire le MyMatch suivant : victoire de l'Allemand en quatre ou cinq sets (2.45) !

